Wendel : Hausse de 19% de l'ANR sur six mois

(CercleFinance.com) - Wendel revendique un Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin 2021 à un niveau historiquement élevé de 8,46 milliards d'euros, en hausse de 18,9% sur six mois et de 36,4% sur un an, ainsi qu'une décote du cours de l'action par rapport à l'ANR toujours très importante à 40,6%.



Depuis le 31 décembre 2020, le groupe fait part d'une hausse de 18,2% de la valorisation de Bureau Veritas, ainsi que d'une augmentation de 23,6% de la valorisation des actifs non cotés, sous l'effet notamment de la hausse des multiples des comparables boursiers retenus.



En termes d'activité, la société d'investissement indique observer un 'rebond très profitable des sociétés du portefeuille au premier semestre 2021, avec des niveaux d'activité généralement supérieurs à ceux du premier semestre 2019'.



