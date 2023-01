Wendel : Figure à nouveau dans l'indice DJSI Monde et Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel annonce figurer pour la 3e année consécutive, dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI), faisant ainsi partie des 10 % des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la catégorie Diversified Financials.



Avec un score de 72/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur (22/100), souligne la société.



À l'issue de cette évaluation, Wendel demeure la seule société française dans le secteur Diversified Financials à être présente à la fois dans les indices Europe et Monde du DJSI.



' Il y a trois ans, Wendel lançait sa stratégie ESG. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être devenus une entreprise reconnue pour sa performance extra-financière, avec des notations solides et cohérentes qui reflètent les politiques mises en place au sein des sociétés du groupe Wendel', indique Laurent Mignon, président du Directoire de Wendel.



