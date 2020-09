Wendel : Extension des facilités de crédit de Stahl

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel salue la réussite du processus d'amendement et d'extension de la maturité des facilités de crédit de Stahl, société de traitements chimiques de spécialité et de revêtements de haute performance, dont il détient 67,5% du capital.



Ont été prolongées les échéances de la facilité de crédit revolving et du prêt à terme A de décembre 2021 à septembre 2023 et celle du prêt à terme B de juin 2022 à décembre 2023. En outre, les covenants ont été temporairement assouplis jusqu'en septembre 2021.



Cela permet à Stahl de disposer de liquidités supplémentaires en rééchelonnant les échéances de remboursement de ses dettes amortissables. En contrepartie de ces améliorations, les marges ont été relevées de 50 points de base sur l'ensemble des tranches.



