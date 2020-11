Wendel : Entrée dans les indices DJSI Monde et Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel annonce intégrer les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe, qui valorisent sa performance dans l'ESG (Environnement, Social, Gouvernance), à la suite des résultats de l'étude annuelle de S&P Dow Jones Indices publiés le 13 novembre.



Évaluée sur l'ensemble de sa démarche ESG, Wendel obtient une note de 71/100, à comparer à une moyenne de son secteur de 30/100, faisant d'elle la seule société française dans le secteur des sociétés financières diversifiées à être présente dans ces indices.



Wendel souligne, par ailleurs, la performance de Bureau Veritas, société de son portefeuille depuis 1995, qui est également inclus dans les indices DJSI Monde et Europe 2020 et qui devient cette année n°1 du secteur des services professionnels.



