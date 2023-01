Wendel : Degroof Petercam abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a annoncé lundi avoir réduit son objectif de cours sur Wendel, ramené de 108 à 100 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, la maison d'investissement belge explique avoir révisé ses estimations de résultats sur la société de capital-investissement française suite à la tenue de sa journée d'investisseurs fin 2022.



D'après Degroof Petercam, la décote élevée (44%) sur la base de laquelle se traite aujourd'hui l'action est avant tout la conséquence des pauvres performances enregistrées par ses acquisitions les plus récentes.



Selon les analystes, cet écart ne peut être comblé par le lancement de rachats d'actions, contrairement à ce qu'assurent certains professionnels, Degroof Petercam estimant que la priorité de l'équipe de direction doit désormais être accordée à la croissance de l'actif net réévalué (ANR).



