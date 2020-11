Wendel : Chiffre d'affaires de 1 148,3 ME au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 1 148,3 millions d'euros au troisième trimestre 2020, soit une baisse de 9,6% par rapport au 3ème trimestre 2019. La baisse organique a été limitée à 4,4%, à comparer avec le repli de 15,6% enregistré au deuxième trimestre.



' Ces résultats ont été portés par une excellente performance en Certification (+7,0%), Marine & Offshore (+1,9%) et Bâtiments & Infrastructures (+0,6%) ' indique le groupe.



L'actif net réévalué au 30 septembre 2020 est de 6 493 ME soit 145,3 E par action, en hausse de 4,9 % depuis fin juin et en baisse de 12,6% depuis le début de l'année.



Le chiffre d'affaires consolidé sur les 9 mois de 2020 ressort à 5 477,6 ME, en baisse de 9,1 %.



