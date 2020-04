Wendel : Baisse de 28,9% de l'ANR par action

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel publie un Actif Net Réévalué (ANR) au 31 mars 2020 de 5.280 millions d'euros, soit 118,2 euros par action, en baisse de 28,9% sur trois mois, du fait du repli des marchés et d'ajustements des paramètres de valorisation des participations non cotées.



Le chiffre d'affaires consolidé de la société d'investissement au premier trimestre s'est établi à 1.875,1 millions d'euros, en baisse de 2,5% en données publiées et en repli de 2,9% en organique par rapport à la même période de l'année dernière.



Par ailleurs, le 29 avril, Wendel a cédé le solde de sa participation dans Allied Universal à un groupe d'investissement contrôlé par Warburg Pincus pour un produit net de cession supplémentaire d'environ 196 millions de dollars.



