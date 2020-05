Wendel : Assemblée générale à huis clos

(CercleFinance.com) - Wendel annonce que son assemblée générale mixte, initialement programmée le 4 juin, se tiendra le 2 juillet et se déroulera exceptionnellement à huis clos, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire en vigueur jusqu'au 10 juillet.



L'avis de réunion, publié ce jour au BALO, contient notamment l'ordre du jour, le projet des résolutions et les principales modalités de participation. L'assemblée générale fera l'objet d'une retransmission en intégralité, en webcast, sur le site Internet.



