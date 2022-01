Wendel : Acquisition de la société ACAMS

(CercleFinance.com) - Wendel fait part de la signature d'un accord, conjointement avec la société Colibri, pour l'acquisition du segment services financiers d'Adtalem Global Education. Dans ce cadre, il fera l'acquisition d'ACAMS, valorisé à environ 500 millions de dollars.



Le groupe investira jusqu'à environ 355 millions de dollars en fonds propres et en détiendra environ 99% du capital. La finalisation de l'opération devrait intervenir au premier semestre 2022, sous réserve des conditions habituelles et autorisations réglementaires.



Société spécialisée dans la formation et la certification pour la lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention de la criminalité financière, ACAMS a développé un vaste réseau mondial de plus de 90.000 membres dans 175 pays.



