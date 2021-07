Wendel : La valeur des actifs de la société d'investissement Wendel grimpe à un record historique

(BFM Bourse) - La société d'investissement française a profité de la bonne santé financière des sociétés de son portefeuille, Bureau Veritas en tête, pour voir son patrimoine atteindre un nouveau sommet en termes de valorisation - traduisant une décote importante du titre Wendel.

Autrefois actionnaire de référence de poids lourds de la cote tricolore comme Legrand ou Saint-Gobain, Wendel dispose aujourd'hui d'un portefeuille moins clinquant (Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Stahl, Cromology), ce qui n'empêche pas la société d'investissement contrôlée par la famille du même nom de voir son actif net réévalué (ANR) atteindre un pic historique. Photographie de la valeur du patrimoine du groupe, l'ANR est calculé en prenant la moyenne des cours de clôture des vingt dernières séances pour les entreprises cotées, et par comparaison avec des comparables boursiers (ou des multiples de transactions récentes dans le secteur correspondant) pour les participations non cotées.

Cet indicateur clé pour les holdings d'investissements a atteint chez Wendel un niveau historiquement élevé de 8,46 milliards d'euros au 30 juin 2021, en hausse de 18,9% depuis le 31 décembre 2020 et de 36,4% sur un an. Il intègre le paiement du dividende de 2,90 euros par action (contre 2,80 euros lors des deux exercices précédents) que Wendel a effectué le 1er juillet 2021. En revanche, Wendel a investi 216,7 millions d'euros dans le partenariat avec la famille Deconinck pour l'acquisition de Tarkett -Tarkett Participation (TP) détient 86,3% du capital de Tarkett et Wendel détient 25,5% de TP- mais "seul un investissement de 99 millions d'euros a été inclus dans l'ANR de Wendel au 30 juin, le montant restant sera inclus dans le rapport d'activité du troisième trimestre trimestre" relève Joren Van Aken, analyste chez Degroof Petercam.

Cette appréciation de l'ANR s'explique par "une hausse de la valorisation de Bureau Veritas (spécialiste de la certification) depuis le début de l'année (+18,2%, NDLR) et une progression de la valorisation des participations non cotées (+23,6%, NDLR)", précise Wendel, dans son communiqué.

"Nous sommes très satisfaits de la performance de nos sociétés au premier semestre 2021. Selon les cas, leur chiffre d’affaires a continué d’augmenter ou s’est redressé par rapport à 2020 avec des niveaux généralement supérieurs à ceux de 2019. Les niveaux de rentabilité ont progressé partout avec des marges d’Ebitda qui atteignent parfois un niveau record" se réjouit le président du directoire de Wendel André François-Poncet.

Dans le détail, seul le groupe autrichien Constantia Flexibles (emballages) dont Wendel détient près de 61% des parts a vu ses revenus légèrement s'effriter sur un an au premier semestre. Le reste du portefeuille a en revanche signé des rebonds significatifs: Cromology (peintures industrielles) a ainsi enregistré un chiffre d'affaires en hausse d'environ 28%, Stahl (traitement chimique du cuir) de plus de 32% et l'américain Crisis Prevention Institute (formation) de presque 54%. Et de façon générale, "les niveaux de rentabilité ont progressé partout" souligne André François-Poncet.

"Si notre dividende et notre ANR ont progressé depuis 2017, nous observons que notre cours de bourse reste significativement inférieur aux niveaux constatés à cette époque, avec une très forte décote par rapport à la valeur sous-jacente" constate toutefois le dirigeant. À 189,1 euros par action au 30 juin 2021, la décote sur l'ANR ressort à 40,6% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances.

Vers 15h45, l'action Wendel décolle cependant de 5,1% à 118,6 euros, réduisant cette décote à 37,3% à cet instant. Le groupe affiche ainsi une valorisation de 5,3 milliards d'euros, à peine plus que la valeur de sa participation dans Bureau Veritas (4,5 milliards).

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse