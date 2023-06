Wallix : Pour satisfaire sa soif d'acquisitions, le spécialiste de la cybersécurité Wallix lève 10,5 millions d'euros

(BFM Bourse) - Le spécialiste européen la sécurisation des accès et des identités numériques a récolté 10,5 millions d'euros, dont 5,5 millions d'euros lors d'une levée de fonds express pour financer sa stratégie de croissance externe.

Les investisseurs ont massivement répondu présent à l'appel de Wallix. L'éditeur de logiciels de cybersécurité vient de procéder à une levée de fonds éclair dans la nuit de jeudi à vendredi pour financer son plan de développement "Unicorn 25", sa feuille de route à horizon 2025.

Ainsi, la société est parvenue à lever 5,5 millions d'euros, soit un montant légèrement supérieur aux 4 millions d'euros espérés par Wallix. Cette opération a été réalisée en deux volets distincts mais concomitants. L'offre réservée à destination des institutionnels a été souscrite à hauteur d'environ 4,4 millions d'euros quand l'offre au public "accessoire" destinée aux investisseurs particuliers par la plateforme PrimaryBid a atteint 1,1 million d'euros.

À lire aussi Comment PrimaryBid démocratise les placements privés pour les petits porteurs

Comme pour Carmat en fin d'année 2022, ou d'autres sociétés innovantes comme Don't Nod ou plus récemment Drone Volt, les investisseurs particuliers ont pu participer à la levée de fonds express de Wallix par l'intermédiaire de la plateforme PrimaryBid aux cotés des investisseurs professionnels.

Wallix indique également que la levée de fonds a été réalisée au prix de 10,5 euros par action. représentant ainsi une décote de près de 16% par rapport aux cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix d'émission. L'action plonge actuellement de 14,7% à 10,66 euros vers 10h50 après cette opération. Cette levée de fonds est également associée à l'émission d'obligations convertibles, d'un montant de 5 millions d'euros, qui sera souscrite par des fonds gérés par NextStage.

Des acquisitions ciblées

Au total, c'est donc un montant de 10,5 millions d'euros qui viendra étancher la soif d'acquisitions de Wallix, dans le cadre de sa stratégie de croissance externe du plan "Unicorn 25", présenté en décembre 2021. Le groupe français entend en effet tirer 40% de sa croissance de cette politique volontariste d'acquisitions.

"Nous avons étudié de nombreuses cibles dans l'écosystème français et européen de la cybersécurité. Nous comptons en recueillir les premiers fruits et accroître ainsi nos capacités à offrir plus de valeur à nos clients ainsi qu'à notre écosystème de partenaires stratégiques", avait indiqué Wallix lors de la publication de ses résultats 2022.

Le spécialiste de la cybersécurité et éditeur dans la gestion des accès à privilèges a commencé à mettre en musique cette stratégique de croissance externe avec l'acquisition en mai dernier de Kleverware, un spécialiste en gouvernance des accès et des identités. En faisant main basse sur cette société, Wallix va se renforcer sur le secteur de la banque et assurance.

Wallix n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et compte cibler des sociétés en vue d'enrichir et étendre ses expertises sur certains segments stratégiques de la gestion des identités et des accès et de la cybersécurité industrielle. L'éditeur français espère aussi avec cette politique active en acquisitions, renforcer son portefeuille de clients.

"Le marché de la cybersécurité est en pleine expansion et en perpétuel mouvement et l'ambition de Wallix a toujours été d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Avec cette augmentation de capital et l'émission obligataire, Wallix se donne les moyens de d'accélérer le volet de croissance externe de son plan Unicorn 25 pour construire une offre souveraine ambitieuse de cybersécurité en Europe", explique son PDG, Jean-Noël de Galzain.

Un objectif de 100 ME de CA en 2025

Avec la transformation digitale et l'explosion des accès liés aux nouveaux usages numériques, Wallix entend capitaliser sur une dynamique de marché particulièrement porteuse avec un doublement du marché de la gestion des accès à privilèges d'ici 2025. D'ailleurs, la société a accéléré la cadence l'an dernier en Amérique du Nord, une région stratégique qui représente près de 50% du marché mondial des accès à privilèges.

Wallix rappelle avoir réalisé une grande partie des investissements liés à ce plan stratégique en 2022, avec notamment un enrichissement de l'offre (lancements de Wallix PAM4ALL, d'OT.security, de SaaS Remote Access),.

Le plan Unicorn 25 va ainsi permettre à Wallix d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2025, soit un doublement des revenus par rapport à 2022 (25,17 millions d’euros). La société a également pour objectif de dégager une rentabilité opérationnelle supérieure à 15%.

L'atteinte de ces objectifs sera toutefois conditionnée à une dynamique de croissance organique forte, estimée par Wallix à 30% par an en moyenne sur l'ensemble du plan, qui sera complétée par un volet de croissance externe. Et c'était tout l'enjeu de la levée de fonds express réalisée dans la nuit de jeudi à vendredi pour financer cette politique d'acquisitions ciblées...

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse