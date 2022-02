Wal-mart stores : Jefferies réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 175 $ après l'annonce des résultats. Le groupe a annoncé hier un BPA ajusté de 6,46 dollars sur l'exercice écoulé. Le géant de la distribution alimentaire anticipe en croissance de 5-6% hors cessions pour le nouvel exercice.



Jefferies estime que les marges et le BPA du 4ème trimestre ont battu les records malgré les obstacles significatifs de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de la main-d'oeuvre.



' Walmart est bien positionné en tant que détaillant pour gagner des parts de marché dans le contexte inflationniste actuel, avec une possibilité d'augmenter les marges et les bénéfices ' indique le bureau d'analyses.



