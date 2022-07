Waga energy : S'est associé à Séché Environnement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Séché Environnement s'est associé Waga Energy pour produire du biométhane à partir des déchets du site de sa filiale Opale Environnement situé à Sainte-Marie-Kerque (Pas-de-Calais).



Ce projet permettra au site de produire du biométhane tout en évitant l'émission de 3 300 tonnes d'eqCO2 par an. Il contribuera ainsi au déploiement de la stratégie de décarbonation présentée par Séché Environnement en février 2022.



Dans le cadre de ce projet, Waga Energy va construire sur le site une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, permettant de transformer le gaz émis par la fermentation naturelle des déchets (le biogaz) en biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.



L'unité WAGABOX® injectera 20 GWh de biométhane par an dans le réseau, soit la consommation d'environ 3 000 foyers correctement isolés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.