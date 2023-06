Waga energy : Certification ISCC pour son unité espagnole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy a lancé la certification ' ISCC EU ' de plusieurs unités de production de biométhane en construction ou en exploitation en Europe.



La première à avoir reçu ce label de qualité européen, contribuant à accroître la valeur commerciale du biométhane, est l'unité en construction sur le site de stockage des déchets de PreZero, près de Barcelone (Espagne).



'Ce label prouve que l'installation respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive européenne RED II. L'acquéreur du biométhane pourra ainsi se prévaloir de son achat pour réduire l'impact environnemental de son activité, mesurer l'empreinte carbone de ses produits, ou justifier du respect d'éventuelles obligations réglementaires' indique la société.



' La certification ISCC contribue à accroître la valeur du biométhane que nous produisons, en garantissant sa traçabilité et sa conformité à la réglementation européenne sur les biocarburants. Elle nous a ainsi permis d'augmenter le prix de vente du biométhane qui sera produit par notre première unité espagnole ', explique Lucie Tonnellier, directrice Energie de Waga Energy.



En France, cette certification deviendra prochainement indispensable pour bénéficier du tarif d'achat garanti par l'État.



