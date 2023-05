Vranken-pommery : Oddo BHF relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux maisons de champagne, Oddo BHF relève son opinion sur Vranken Pommery à 'neutre', contre 'sous-performance' précédemment, avec un objectif de cours maintenu à 19 euros.



'Les fondamentaux du groupe se redressent doucement mais la visibilité sur l'amélioration durable de la rentabilité reste limitée', reconnait l'analyste, jugeant toutefois que sa valorisation boursière est moins exigeante.



Par comparaison dans le même secteur, Oddo BHF dégrade son opinion sur Laurent-Perrier à 'sous-performance', et privilégie Lanson-BCC (à 'surperformance') 'dans ce contexte 2023 d'offre contrainte et de ralentissement de la demande'.



