Vranken-pommery : Objectif de CA relevé pour 2021

(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'évolution de son chiffre d'affaires au premier semestre, et malgré les aléas climatiques, Vranken-Pommery Monopole indique réviser à la hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires 2021 à +7,5% au minimum (contre +5% auparavant).



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 s'élève à 93,3 millions d'euros avec une progression de 45% par rapport à l'année précédente. Il retrouve ainsi un niveau comparable à celui du premier semestre 2018, grâce notamment à un effet prix-mix favorable.



Tous les marchés du groupe de champagne progressent sans exception tant en volume qu'en mix. Le chiffre d'affaires France renoue avec une croissance de +20%, et l'Export, qui représente désormais 64% de l'activité, s'inscrit en hausse de +68%.



