Vranken-pommery : Hausse de plus de 4% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2023 en hausse de 4,4% à 114,7 millions d'euros, l'export ayant représenté 67% des ventes 'avec des performances commerciales notables dans les pays anglo-saxons'.



'Si les Champagne Pommery & Greno et Champagne Vranken restent les locomotives du groupe, Heidsieck & Co Monopole progresse également favorablement, grâce au regain d'intérêt des consommateurs pour cette marque historique de la Champagne', indique-t-il.



Estimant que 'les conditions climatiques favorables du premier semestre devraient permettre à l'ensemble de ses vignobles de connaître une belle vendange', le groupe maintient sa prévision de croissance de son activité à 5% minimum pour l'exercice 2023.



