Vranken-pommery : Hausse de 37% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole publie pour 2022 un résultat net en hausse de 36,6% à 10,3 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 10,3% à 34,6 millions, soit une marge stable à 10,3% pour un chiffre d'affaires accru de 11% à 334,5 millions.



Revendiquant un chiffre d'affaires en croissance de 12,8% à fin mars 2023, le groupe de champagne se dit confiant pour l'année en cours, qui 'devrait connaître une nouvelle progression de l'ensemble des agrégats de son compte de résultat'.



Lors de son AG du 1er juin, Vranken-Pommery proposera le versement d'un dividende au titre de 2022 de 0,80 euro par action. Il sera versé le 13 juillet et correspondrait à un rendement brut de 4,52% sur la base du cours de bourse du 29 mars.



