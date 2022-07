Vranken-pommery : Hausse de 18% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole affiche un chiffre d'affaires de 109,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2022 (+17,7% par rapport à la même période en 2021), confirmant la poursuite de la dynamique de l'exercice 2021.



Les ventes à la clientèle en France ont progressé de 20,6%, avec notamment la reprise des activités On-trade (consommation hors domicile), tandis que celles à l'export ont été soutenues en Europe comme dans le reste du monde pour représenter 66% du total.



Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le second semestre 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de la saisonnalité de son activité, le groupe de champagne maintient sa prévision de croissance de son activité à 5% minimum.



