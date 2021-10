Voluntis : Ouverture de l'OPAS ce vendredi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Voluntis, déposée par Société Générale pour le compte de la SAS Aptargroup Holding sera ouverte du 1er au 15 octobre 2021 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 8,70 euros par action, la totalité des 2.246.569 actions non détenues par lui, représentant 24,71% du capital de cette société de logiciels médicaux.



Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Voluntis non présentées à l'offre, au prix de 8,70 euros par action.



