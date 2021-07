Voluntis : Cession d'une participation majoritaire à Aptar

(CercleFinance.com) - Voluntis annonce la signature, le 22 juillet, d'un contrat pour l'acquisition par AptarGroup, d'une participation majoritaire dans Voluntis, représentant environ 64,6% du capital social (sur une base non diluée), pour un prix de 8,70 euros par action.



La réalisation de la cession du bloc d'actions devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2021 sous réserve des conditions usuelles, notamment l'approbation du Ministère français de l'Économie.



Sous réserve de la réalisation de cette acquisition, Aptar initierait une offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir les actions restantes à un prix identique, et, si les conditions réglementaires sont satisfaites, mettrait en oeuvre un retrait obligatoire.



