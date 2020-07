Voluntis : Accord de collaboration avec Biocon Biologics

(CercleFinance.com) - Voluntis annonce un accord de collaboration mondiale avec une filiale de Biocon Biologics, pour développer et distribuer des thérapies digitales innovantes afin d'aider les personnes diabétiques traitées par des traitements biologiques.



Par cet accord de licence, Biocon Biologics sera l'une des premières sociétés d'insuline à proposer une thérapie digitale validée, homologuée par la FDA et portant le marquage CE, Insulia, aux patients atteints de diabète de type 2, sur plusieurs marchés dans le monde.



Insulia fournit des recommandations automatisées de doses d'insuline permettant aux personnes diabétiques de gérer eux-mêmes leur traitement et aux équipes de soins de surveiller leurs progrès à distance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VOLUNTIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok