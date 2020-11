Voluntis : Le spécialiste des thérapies numériques s'allie à Microsoft pour étendre son infrastructure cloud

(BFM Bourse) - Le groupe suresnois qui développe des logiciels médicaux permettant aux patients de mieux gérer leur maladie chronique annonce la migration de son infrastructure cloud supportant sa plateforme Theraxium vers Microsoft Azure. L'action Voluntis domine le marché parisien.

Dans un marché parisien assez calme en ce dernier jour d'une semaine agitée, les investisseurs prennent connaissance de plusieurs annonces positives dans le domaine des sciences de la vie. Après Medincell, qui a annoncé que les premières données de son projet le plus avancé seraient disponibles deux mois plus tôt que prévu, Voluntis annonce étendre l'infrastructure cloud de ses thérapies numériques dans le monde entier avec Microsoft.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans un communiqué publié avant Bourse, le groupe qui entend "aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité" a annoncé la "migration de l'environnement d'hébergement Theraxium en Amérique du Nord et en Europe vers une nouvelle infrastructure Microsoft Azure". Theraxium est un logiciel thérapeutique lancé par la biotech en juillet 2018 qui vise à donner aux patients davantage d'autonomie dans la gestion des soins symptomatiques prescrits dans le cadre de protocoles anticancéreux, en liaison avec leurs équipes soignantes. Voluntis ajoute préparer en parallèle le futur déploiement potentiel de ses thérapies numériques dans de nouveaux territoires, "notamment en Asie-Pacifique", pour "répondre à la demande de plusieurs laboratoires pharmaceutiques".

Voluntis explique avoir "fait évoluer son environnement d'hébergement sécurisé vers une nouvelle infrastructure offrant des capacités technologiques élargies", Microsoft Azure permettant "d'améliorer en permanence l'automatisation, l'évolutivité et la disponibilité, tout en garantissant une sécurité de niveau international (SOC 2, Type II, FedRAMP, NIST) et une conformité réglementaire avancée (HITRUST, HDS, ISO 27001)". La biotech alto-séquanaise compte également tirer profit des fonctions standards de la solution Azure "pour enrichir l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Theraxium" ainsi que sur "l'excellente intégration de l'hébergement Azure avec les outils Microsoft, pour optimiser ses activités de développement et de déploiement".

Le directeur général de Voluntis Pierre Leurent se dit "heureux d'offrir [à nos] partenaires du secteur des sciences de la vie des capacités étendues en matière d’infrastructure Cloud" et se réjouit de cette alliance qui va permettre à la biotech de "déployer nos thérapies numériques auprès de patients et de professionnels de la santé dans un nombre croissant de pays, et accompagner ces déploiements avec une gamme de services de classe mondiale".

"À l'heure où la santé numérique connaît une croissance rapide dans de nombreux pays, nous sommes heureux de permettre à Voluntis, partenaire de longue date de Microsoft (Voluntis faisait partie des start-up du programme IDEES lancée en 2005 par Microsoft en association avec des sociétés de capital-risque pour financer des entreprises innovantes du secteur du logiciel, NDLR), de franchir une nouvelle étape en matière d’infrastructure cloud au service du développement de cas d’usage innovants tels que les thérapies numériques de pointe développées et exploitées par Voluntis" a ajouté Bernard Ourghanlian, CTO de Microsoft France.

"La nouvelle plateforme est déjà pleinement opérationnelle et utilisée pour exploiter les thérapies numériques que Voluntis a déployées commercialement, ou dans le cadre d'essais cliniques" précise le communiqué.

En outre, grâce à cette nouvelle infrastructure, Voluntis estime que les coûts de ses opérations techniques "seront plus étroitement alignés sur le volume effectif d'utilisateurs finaux dans le monde, améliorant ainsi la rentabilité des thérapies numériques déployées par les partenaires". "Tout en offrant des capacités supérieures à celles de son précédent environnement d'hébergement, la nouvelle plateforme, qui est l'un des principaux postes de dépenses externes récurrentes de Voluntis, s'aligne particulièrement bien avec l'ampleur de ses déploiements commerciaux" conclut le groupe.

Le marché salue l'annonce et le titre Voluntis prend la tête du marché parisien avec un bond de 17,6% à 3,515 euros, dans un volume d'échanges impressionnant puisque plus de 6% du tour de table a changé de mains à 12h. L'action du leader des thérapies numériques affiche ainsi une hausse de 40% depuis le 1er janvier, et revient à proximité de son sommet annuel touché il y a un mois (à 3,92 euros) mais lâche toujours près de 75% depuis son introduction en Bourse du 31 juillet 2018 à 14 euros par action.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse