Medincell : La biotech montpelliéraine Medincell avance la date des résultats de son principal projet

(BFM Bourse) - Miracle pour le secteur des biotechnologies: Medincell annonce que les premières données de son projet mdc-IRM, un traitement de maintenance de la schizophrénie, seront disponibles deux mois plus tôt que prévu. Le marché acquiesce.

Toujours élégamment présentées, les annonces de retards divers et variés sont monnaie courante parmi les entreprises développant de nouvelles thérapies, qui affrontent en permanence un multitude d'impondérables et les aléas permanents de la recherche. L'annonce effectuée jeudi soir par Medincell sort donc particulièrement du lot: la firme montpelliéraine a fait savoir que l'étude clinique de phase 3 sur son projet le plus avancé serait bouclée deux mois avant le terme initialement envisagé.

La fin du recueil des données principales (la date à laquelle le dernier participant à l'étude clinique a été examiné ou a reçu une intervention pour collecter les données relatives au principal critère de jugement) de l'étude pivot d'efficacité de mdc-IRM, traitement expérimental injectable (sous-cutané) à action prolongée à base de rispéridone, a eu lieu le 30 septembre 2020.

Dès lors, l'étude devrait prendre fin (dernière visite pour collecter les données finales sur l'ensemble des critères ainsi que les événements indésirables pour le dernier patient) au 24 novembre, au lieu du 31 janvier prochain comme cela était estimé au départ. En tenant compte du délai d'analyse, les premières données d'efficacité devraient donc être disponibles dans le courant du premier trimestre. "Le compte à rebours est dorénavant lancé et un upside [potentiel de hausse] supplémentaire à court terme peut être envisagé en cas de succès de l'étude", note le bureau d'études Oddo BHF.

L’étude d’innocuité de phase 3 se poursuit quant à elle, son terme est estimé au 31 décembre 2020.

"Nous nous réjouissons de voir que mdc-IRM continue à avancer dans le processus de développement", a déclaré Christophe Douat, le président du directoire de MedinCell. "C’est une vraie satisfaction de voir le premier antipsychotique injectable à action prolongée utilisant notre technologie propriétaire atteindre ce stade. Notre partenaire [Teva] prévoit d’avoir les résultats de cet essai au cours du premier trimestre 2021".

Le projet mdc-IRM constitue le produit le plus avancé d’une gamme de traitements antipsychotiques développés par Teva Pharmaceuticals reposant sur la technologie de MedinCell. Concernant les autres produits, l’un est actuellement en phase 1 (mdc-TJK), l’autre en développement préclinique (mdc-ANG).

En Bourse, après trois séances de forte progression, le titre Medincell s'inscrivait à nouveau dans le vert à la suite de cette bonne nouvelle, soit un gain de 2,31% à 8,86 euros vers 11h15.

