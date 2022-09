Voltalia : Réduit fortement ses pertes au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia publie ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2022. Les revenuss'élèvent à214,3millions d'euros, en hausse de +42% par rapportau premier semestre2021.



L'EBITDA consolidé s'établit à47,4millions d'euros, enhausse de +39%.



Laperte nette saisonnière (part du Groupe)ressort à -4,6millions d'euros,5foisinférieureà celle dupremier semestre 2021.



Depuisl'introduction en bourse en 2014, les revenus et l'EBITDA ont progressé respectivement de+48%et+49%en moyenne par an.



'Le succès de nos solutions nous permet d'avancer d'un an notre objectif de capacité de 2,6gigawatts, initialement prévu pour fin 2023, qui sera atteint dès 2022', annonce Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



'Forts de comptes et d'un pipeline de futurs projets en progression, nous disposons de fondamentaux solides pour construire un monde plus durable', poursuit-il.



