Voltalia : Projet solaire de 123 MW en Ouzbékistan

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce se renforcer en Ouzbékistan après avoir remporté l'offre pour une nouvelle centrale solaire de 123 MW à Uch-Uchak dans la région de Khorezm en Ouzbékistan.



La centrale solaire utilisera les dernières technologies disponibles, avec des panneaux bi-faciaux à haute performance montés sur des trackers, indique Voltalia.



Avec une mise en service prévue en 2024, le contrat comprendra la conception, la construction, le financement, la propriété, l'exploitation et la maintenance de la centrale ainsi que la conception, le financement et la construction des installations d'interconnexion de l'acheteur.



