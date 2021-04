Voltalia : Développements sur le complexe de Serra Branca

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de la totalité du parc éolien VSM2 (128 mégawatts) et la production des premières turbines de VSM3 (152 mégawatts), deux centrales éoliennes situées dans le complexe éolien et solaire de Serra Branca au Brésil.



'Le cluster compte désormais 897 mégawatts, dont 624 appartenant à Voltalia et 273 vendus à des tiers', souligne Sébastien Clerc, le directeur général du producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables.



'La puissance produite aujourd'hui à Serra Branca est équivalente à la consommation en énergie de plus de 4,9 millions de personnes, un nombre qui augmentera prochainement lorsque les projets en construction et en développement seront achevés', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.