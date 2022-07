Voltalia : 72% de participants au plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Voltalia indique que 72% de ses collaborateurs éligibles ont décidé de participer à son second plan d'actionnariat salarié, lancé le 7 juin et ouvert dans sept pays, dont un taux de participation de 77% en France.



Grâce à cette large participation, supérieure à celle de 69% enregistrée lors de l'édition précédente en 2019, l'actionnariat salarié du groupe d'énergies renouvelables atteindra 0,12% du capital une fois les actions livrées.



Voltalia ajoute que suivant le calendrier initial de l'opération, les actions seront livrées aux collaborateurs fin juillet 2022 et seront disponibles au 1er juin 2027, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.



