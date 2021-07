Vivendi : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la stratégie de Vivendi pourrait être très active sur Groupe Canal+ suite à la distribution de 60% du capital d'UMG.



Le premier axe stratégique serait la poursuite des acquisitions ciblées et le renforcement de Studiocanal selon Oddo.



' Il nous semble aussi possible que Groupe Canal+ entreprenne une opération beaucoup plus structurante, probablement à l'international alors que les cibles sont peu nombreuses en France métropolitaine ' indique l'analyste.



Oddo estime que l'objectif va être de créer un groupe plus mondial dans la TV payante. ' Nous évoquons trois possibilités dont Multichoice, un ou plusieurs actifs de Sky et un renforcement des liens avec Telefónica '.



Oddo réitère son opinion Surperformance sur le titre Vivendi dans la perspective de la cotation d'UMG (prévue pour le 27/09). L'objectif de cours est inchangé à 34 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.