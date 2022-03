Vivendi : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que Vivendi a publié hier soir des résultats annuels 2021 ressortis supérieur aux attentes avec un EBITA de 690 ME alors qu'il tablait sur 625 ME et le consensus sur 584 ME.



Suite à cette publication, Oddo réitère son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 13 E contre 13,7 E.



' Nous tablons sur une nette hausse pour Groupe Canal+ qui devrait profiter en année plein de la réduction des coûts de la L1 (en partie compensé par les droits de la Ligue des Champions mais partagés avec SFR) ' indique Oddo.



' Au final, nous tablons sur un EBITA en croissance de 45% en 2022 dont +25% hors impact de consolidation d'UMG et Lagardère. A noter que nos nouvelles attentes intègrent aussi les résultats de Lagardère (en mise en équivalence opérationnelle) ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.