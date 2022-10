Vivendi : Pourquoi une annonce d'Apple fait danser l'action de…..Vivendi

(BFM Bourse) - Le groupe à la pomme a décidé de relever les prix de son service de streaming musical Apple Music d’un euro par mois, envoyant un signal fort pour l’ensemble du secteur. Ce qui fait décoller à la fois à l’action Universal Music Group à Amsterdam et, à Paris, Vivendi, qui possède toujours environ 10% du capital de la major.

L’effet papillon en une image: une décision dans un bureau d'Apple provoque le bonheur des actionnaires de Vivendi.

Le géant américain de la tech a annoncé lundi des hausses de prix sur l’ensemble de ses services dans ses marchés clef, y compris pour Apple Music. Comme l’expliquent nos collègues de BFM Tech, le tarif passe en France à 10,99 euros par mois, contre 9,99 euros précédemment et l’abonnement famille à 16,99 euros contre 14,99 euros.

La décision d’Apple bénéficie en Bourse à Universal Music Group (UMG), la major s’adjugeant 8,4% à la Bourse d’Amsterdam.

Une bonne nouvelle pour l'industrie musicale

"Nous pensons que cette décision est positive pour l'ensemble de l'écosystème de l'industrie musicale, y compris UMG. La clé sera de savoir si d'autres [plateformes de streaming] tels que Spotify, Amazon et YouTube suivront. Deezer a augmenté ses prix au début de 2022 et a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'impact négatif sur le taux de désabonnement", commente UBS.

Cette mesure "montre que les vecteurs de croissance du streaming peuvent venir non seulement des volumes et donc des abonnés mais aussi par les hausses de tarifs", souligne de son côté un analyste parisien. "In fine c’est une bonne nouvelle pour tout le secteur et pour les concurrents d’Apple", poursuit-il.

Ce mouvement porte aussi Vivendi, qui s’adjuge 3,8% à la Bourse de Paris vers 16h10, à 8,26 euros. Le propriétaire de Canal+ a distribué l’an dernier l’essentiel de sa participation dans UMG à ses actionnaires, lors de l’introduction en Bourse de la maison de disques.

Mais la société tricolore possède toujours 10,03% du capital et capte donc en partie la valeur créée par UMG. "Il s’agit toujours de l’actif le plus important de Vivendi, représentant environ 3 euros par action", estime l’analyste parisien.

UMG rassemble de nombreux artistes dont Eminem, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, The Weeknd, Katy Perry ou encore Lady Gaga.

