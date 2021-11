Visiodent : Projet d'OPR déposé auprès de l'AMF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Portzamparc (groupe BNP Paribas), agissant pour le compte des sociétés Groupe Visiodent et Hivista, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Visiodent, dont la cotation reprend ce 22 novembre.



Les co-initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir au prix unitaire de trois euros la totalité des actions Visiodent non détenues par eux, soit 254.817 titres représentant 5,67% du capital du fournisseur de systèmes d'imagerie et radiologie pour dentistes.



Les co-initiateurs demanderont, à l'issue de l'offre, dans la mesure où les conditions en sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées en contrepartie d'une indemnisation unitaire de trois euros.



