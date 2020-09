Visiativ : Le titre en recul de 2,6%

(CercleFinance.com) - Le titre Visiativ chute de 2,6% à la bourse de Paris, prenant à contre-pied la tendance - le titre a progressé de 10% depuis le CA T2 2020 publié fin juillet.



Invest Securities estimait ce matin que la poursuite de la revalorisation devrait prendre du temps, le management n'étant pas en mesure de déterminer quand la reprise des investissements digitaux de ses clients - et par ricochet la reprise de son CA new business (33% du total) - se produirait, estimait le bureau d'analyses.







