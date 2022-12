Visa inc. : Wells Fargo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo conserve sa recommandation Surperformance et relève son objectif de cours de 225 à 250$ pour le titre Visa.



' Nous continuons à penser que Visa est en train de s'ancrer encore davantage dans l'écosystème mondial des mouvements d'argent grâce à ses nouveaux produits ', entame l'analyste.



Wells Fargo a confiance ' dans le fait que les réseaux (V & MA) peuvent encore fournir une croissance du BPA de ~20% dans un avenir prévisible '.



' Nous pensons que la hausse des bénéfices liée à la reprise des voyages transfrontaliers constitue un bon amortisseur dans un scénario de récession ', poursuit l'analyste qui s'attend à une transition en douceur pour le nouveau PDG Ryan McInerney.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.