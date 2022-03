Visa inc. : Suspend toutes ses activités en Russie

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé vouloir suspendre ses activités en Russie. Visa travaillera avec ses clients et partenaires en Russie pour cesser toutes les transactions Visa au cours des prochains jours.



Une fois l'opération terminée, toutes les transactions initiées avec des cartes Visa émises en Russie ne fonctionneront plus en dehors du pays et toutes les cartes Visa émises par des institutions financières en dehors de la Russie ne fonctionneront plus dans la Fédération de Russie.



'Nous regrettons l'impact que cela aura sur nos collègues, ainsi que sur les clients, partenaires, commerçants et titulaires de cartes que nous servons en Russie.' a déclaré Al Kelly, Directeur Général de Visa.



