Visa inc. : Partenariat technologique mondial avec Daimler

(CercleFinance.com) - Daimler Mobility et Visa annoncent un partenariat technologique mondial pour intégrer le commerce numérique dans la voiture.



À partir du printemps 2022, la technologie de Visa permettra aux clients Mercedes-Benz en Europe de payer des biens et des services en utilisant leur empreinte digitale dans la voiture.



' Cela signifie que la saisie de mots de passe ou le recours à des appareils mobiles pour l'authentification des paiements pourrait bientôt être du passé, car le véhicule lui-même devient un dispositif de paiement biométrique, grâce à la technologie d'authentification déléguée de Visa ' indique le groupe.



Franz Reiner, directeur général de Daimler Mobility a déclaré ' Mercedes pay est notre centre de compétences pour le paiement en voiture, grâce auquel nous offrons à nos clients du monde entier des services numériques parfaitement intégrés au sein de l'écosystème Mercedes-Benz '.



