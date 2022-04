Visa inc. : Le premier trimestre impressionne, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Visa a dévoilé hier soir des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, qualifiés tour à tour 'd'impressionnants' et de 'bluffants' par les analystes qui suivent le géant américain des cartes de paiement.



Le groupe de San Francisco a dégagé sur la période allant de janvier à mars, le deuxième trimestre fiscal de son exercice décalé, un bénéfice net en hausse de 21% à plus de 3,6 milliards de dollars.



Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action (BPA) a augmenté de 30% à 1,79 dollar.



Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 25% à près de 7,2 milliards de dollars.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 1,67 dollar pour un chiffre d'affaires de 7,1 milliards.



Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies saluent des performances 'impressionnantes' et réitèrent dans la foulée leur recommandation d'achat sur la valeur.



Pour le courtier américain, l'émetteur de cartes de crédit reste exposé à des tendances favorables de marché grâce à la reprise des voyages internationaux, à son positionnement sur le segment des clients les plus fortunés, à la reprise de l'inflation (favorable à son activité) et au retour progressif vers les niveaux de dépenses qui caractérisaient l'avant-Covid.



Wedbush Securities évoque de son côté un trimestre 'bluffant' et maintiennent leur opinion 'surperformance' sur le titre.



L'action Visa, en repli d'environ 7% depuis le début de l'année, s'adjugeait près de 9% dans les premières transactions à Wall Street.



