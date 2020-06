Visa inc. : Lancement d'une carte en plastique surcyclé

(CercleFinance.com) - Visa et CPI Card Group annoncent le lancement de la carte Earthwise qui, selon les modèles, contient jusqu'à 98 pour cent de plastique surcyclé et dont le mode de production est plus durable.



'CPI a conçu la carte riche en contenus Earthwise, carte unique en son genre approuvée par Visa, afin de contribuer à réduire le plastique de première utilisation dans les cartes de paiement, ainsi qu'à réduire la pénétration des déchets plastiques dans l'environnement. Dans le cadre d'un accord exclusif, les sociétés fourniront à toutes les institutions financières émettrices Visa du monde entier un accès à la carte (...) qui offre une double interface ; afin de permettre à la fois les paiements avec et sans contact', expliquent les deux partenaires.



Ce lancement mondial constitue 'une offre exclusive pour les clients et les titulaires de cartes Visa'.



