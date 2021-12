Visa inc. : L'acquisition de Currencycloud est finalisée

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de Currencycloud, une plateforme qui permet aux banques et aux fintechs de proposer des solutions de change pour les paiements transfrontaliers.



Currencycloud - un service entièrement basé sur le 'cloud' - compte déjà plus de 500 banques et entreprises technologiques parmi ses clients grâce à une présence qui s'étend dans plus de 180 pays.



D'après Visa, la société continuera à fournir ses services et à prendre en charge ses clients et partenaires dans ce secteur d'activités.



L'émetteur américain de cartes de crédit précise que l'acquisition de Currencycloud s'est appuyée sur le partenariat stratégique qui existait déjà avec l'entreprise.



