Visa inc. : Jefferies fixe son objectif de cours à 250 $

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 250 $ après l'annonce des bénéfices trimestriels.



Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 29% à 4,2 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2021-22, soit 1,98 dollar par action (+33%), pour des revenus en croissance de 19% à 7,3 milliards.



' Les activités transfrontalières ont enregistré une croissance du chiffre d'affaires de plus de 50 % grâce à la reprise des voyages et à la volatilité des devises ' souligne Jefferies.



' Le management a insisté sur le fait que les dépenses n'ont montré aucun signe de repli, les volumes domestiques restant stables jusqu'en juillet, les voyages continuant à s'améliorer (bien qu'à un rythme modéré), et les réservations indiquant que la demande post-estivale reste solide ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.