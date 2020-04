Visa inc. : Jefferies dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Visa de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 190 à 180 dollars, déclarant 'avoir du mal à voir du potentiel de hausse sur les 12 prochains mois' pour le titre et pour son pair Mastercard.



Le broker estime que 'les vents contraires des voyages internationaux plus faibles pourraient être plus importants et plus durables qu'attendu par le marché, créant une série prolongée de révisions à la baisse d'estimations'.



Dans sa note sectorielle, Jefferies perçoit aussi un risque pour les primes de multiples actuelles si le statut de 'valeur refuge' s'estompe, et un choc négatif potentiel venant des points sur les volumes en avril.



