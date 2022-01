Visa inc. : Hausse de 27% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Visa a publié jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 25% à 3,9 milliards de dollars pour son premier trimestre 2021-22, soit 1,81 dollar par action (+27%), pour des revenus en croissance de 24% à 7,1 milliards.



Le groupe de solutions de paiements a fait part notamment d'un bond de 40% des volumes transfrontaliers (+51% en excluant les transactions au sein de l'Europe), tandis que le nombre total de ses transactions traitées s'est accru de 21%.



'Nous ne pensons pas que le regain actuel de la pandémie enrayera la reprise. Nous voyons les économies dans le monde continuer de s'améliorer et, avec la levée des restrictions, les voyages transfrontaliers poursuivront leur reprise', estimait son PDG Alfred F Kelly.



