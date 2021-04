Visa inc. : Développement des transactions sans contact en Europe

(CercleFinance.com) - Visa annonce avoir atteint, moins d'un an après le relèvement du plafond du paiement sans contact en Europe en réponse à la pandémie de la Covid-19, le seuil d'un milliard de transactions supplémentaires sans contact, dont 400 millions au Royaume-Uni.



Le groupe de solutions de paiements précise qu'en France et en Allemagne, le nombre de transactions sans contact a augmenté respectivement de deux tiers et de près de la moitié par rapport à l'année précédente.



'Les consommateurs et les commerçants se tournent de plus en plus vers les paiements sans contact : deux tiers (65%) des consommateurs indiquent qu'ils aimeraient avoir recours au paiement sans contact autant voire plus qu'ils ne le font actuellement', souligne-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel