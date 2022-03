Visa inc. : A finalisé l'acquisition de Tink

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Tink - une plateforme bancaire qui permet aux institutions financières, aux fintechs et aux commerçants de créer des produits et services financiers et de transférer de l'argent.



Tink est intégré dans plus de 3 400 banques et institutions financières, touchant des millions de clients bancaires en Europe.



'Les outils numériques sont le moteur de la nouvelle économie, et l'association de Visa et de Tink permettra d'élargir le choix et la qualité des services pour l'argent numérique à mesure que les frontières entre le commerce, les services financiers et les paiements continuent de converger', a déclaré Charlotte Hogg, DG de Visa Europe.



