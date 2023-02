Virbac : Stifel relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre Virbac de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ramené de 402 à 342 euros.



Dans une note consacrée au secteur de la santé animale, l'analyste estime que le cours de Bourse actuel du laboratoire pharmaceutique français ne reflète pas le redressement qu'il a réussi à opérer au cours des cinq dernières années.



Sa valorisation boursière n'intègre pas plus, selon lui, l'amélioration de l'activité liée à la crise du Covid-19, ni l'effet de la cession de la marque Sentinel, qui a pourtant permis à la société de se désendetter et d'investir dans ses capacités afin de relancer sa croissance.



D'après Stifel, le groupe est en mesure d'ambitionner une croissance moyenne annuelle de ses ventes de l'ordre de 8,1% sur la période 2021-2026, accompagnée d'une stabilisation de sa marge opérationnelle au-delà de 19% à horizon 2030.



Avec la réorientation stratégique de son portefeuille de produits vers les médicaments les plus vendus ('blockbusters'), vers le développement de sa gamme d'alimentation animale et l'accélération de ses activités dans les vaccins, Stifel estime que Virbac devrait générer une croissance moyenne annuelle de son bénéfice par action (BPA) de 9% à horizon 2026.



