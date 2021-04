Virbac : Stifel rehausse son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel révise son opinion sur le titre Virbac, passant de ' conserver ' à ' achat ', tout en relevant son objectif de cours à 256 euros, contre 245 euros précédemment.



Le bureau d'analyses estime en effet que le plan ' Virbac 2030 ' est 'convaincant' et s'attend à une hausse des bénéfices sur les trois marchés clés du groupe, à savoir Petfood (nourriture pour animaux), Vaccins et Pharma.



' La réaffectation stratégique des ressources, ainsi que la capacité d'investissement renouvelée, devraient générer une croissance relutive, rentable et durable ', poursuit l'analyste qui table sur une hausse du BPA jusqu'à 2023.



' Au regard des attentes du consensus, nous voyons désormais Virbac en mesure de surprendre positivement le marché ', conclut Stifel.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.