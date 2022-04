Virbac : Oddo relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Virbac de 'neutre' à 'surperformance' malgré un objectif de cours ramené de 425 à 400 euros, après une publication au titre du premier trimestre 2022 supérieure aux attentes et accompagnée d'un relèvement d'objectifs annuels.



'Comparativement à Vétoquinol, Virbac doit reprendre de l'ascendant et reconstituer une prime', juge l'analyste qui estime que 'si les ratios de valorisation de ses pairs ont bien diminué ces six derniers mois, Virbac reste décotée (environ 10%)'.



'Contrairement à ce que l'on pouvait déduire des chiffres de Vétoquinol sur l'Europe, Virbac enregistre un bon niveau de croissance, ce qui mérite que le titre se rapproche des 395/400 euros, à court terme', poursuit-il.



