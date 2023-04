Virbac : Oddo dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Virbac de 'surperformance' à 'neutre', en l'absence de potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours maintenu à 293 euros, après un point d'activité trimestriel qui 'ne donne aucun momentum'.



Le bureau d'études indique néanmoins que la mollesse du CA lui semble passagère et déclare rester 'fondamentalement positif', car dans son univers santé midcap France, la santé animale offre selon lui un profil défensif.



'Notre perception d'ensemble à peu changé : à court terme (2023), le momentum ne sera pas très porteur puisque le marché vétérinaire subit des effets de base défavorables, tandis qu'au-delà, la croissance et les marges vont s'améliorer', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.