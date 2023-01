Virbac : Entouré après son CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Virbac grimpe de plus de 4% et figure ainsi en tête du SBF120, au lendemain de la publication par le groupe de santé animale d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à la fois aux attentes de sa direction et au consensus de marché.



Il a dévoilé un chiffre d'affaires de 294,9 millions d'euros pour le quatrième trimestre, en progression de 15,9% à parités constantes, portant le total sur 2022 à près de 1,22 milliard, en hausse de 9,6% à taux de change constants, contre une fourchette-cible de 6-9%.



'Virbac a bénéficié de commandes de distributeurs, par anticipation des hausses de prix de catalogue effective au 1er janvier 2023', explique Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé.



'Compte tenu de l'avance sur la guidance 2022, on peut déduire que la marge opérationnelle guidée et comprise entre 14% et 15% sera atteinte. Le consensus pourrait bien revoir son estimation de ROC 2022 de 3/4%', ajoute l'analyste.



