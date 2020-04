Virbac : Malgré un premier trimestre canon, le laboratoire Virbac redoute un vif repli en 2020

(BFM Bourse) - L'activité du laboratoire vétérinaire a enregistré au premier trimestre sa plus forte croissance depuis plusieurs années, mais cette accélération est largement liée à des achats par anticipation liés au Covid-19. Virbac redoute un repli de l'activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre, et "très probablement" sur l'ensemble de l'année 2020. Le titre souffre jeudi en Bourse.

Ne pas s'y fier: la forte croissance affichée par Virbac au premier trimestre est malheureusement davantage un symptôme de la crise sanitaire en cours qu'une bonne nouvelle. Le groupe, contrôlé par la famille du navigateur Jean-Pierre Dick (l'un des quatre enfants du fondateur et d'ailleurs vétérinaire lui-même de formation) prévient que ses objectifs 2020 ne seront pas atteints, alors qu'un ralentissement devrait intervenir dès le trimestre en cours. L'action enregistre jeudi la deuxième plus forte baisse du SBF 120 après celle d'EDF, perdant 4,65% à 160 euros vers 11h15.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires s’est élevé à 247,7 millions d'euros, en progression de +13,9% par rapport à la même période de 2019 et même de 14,3% une fois retraité de l'effet de change négatif. Mais le groupe prévient aussitôt d'un effet exceptionnel lié à des anticipations d’achats liées d'une part au Covid-19 et d’autre part à des hausses tarifaires aux États-Unis (où la croissance a atteint +42,5%, les détaillants s'étant empressés de passer commande sur les gammes Sentinel et Iverhart, en anticipation de hausses tarifaires programmées). En dehors des États-Unis, le groupe progresse de +10,3%, favorisé par des achats par anticipation notamment en France, Allemagne, Belgique et Pologne, portés par le dynamisme des gammes pour les animaux de compagnie (alimentation spécialisée, antiparasitaires, gammes dentaires, vaccins...) en vue du confinement. En revanche, les ventes en Italie (touchée en premier lieu par le Covid-19) sont en retrait.

"Effectifs réduits et cadences plus lentes"

Si le travail des vétérinaires et des éleveurs se poursuit au quotidien, ce qui devrait en partie protéger l'activité d'animaux d'élevage, Virbac prévoit cependant un ralentissement de son activité commerciale durant les périodes de confinement, même si la situation devrait être contrastée entre segments. Dans de nombreux pays, les représentants commerciaux sont confinés chez eux, en contact moins fréquents avec les cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie dont l'activité se réduit aux interventions importantes et urgentes. Un handicap alors que l'activité animaux de compagnie est historiquement le pilier du groupe (près de 60% des ventes).

En outre, des cas de salariés affectés par le Covid-19 sur les sites de production français (50% de la production mondiales) et américains ont perturbé la production. Après un arrêt temporaire du site de Carros, l'activité a repris à environ la moitié du rythme habituel, "avec des contraintes additionnelles, des effectifs réduits et des cadences plus lentes". Le site américain de St. Louis, comme d'autres, tourne à un rythme ralenti (environ 70%), "sans pouvoir déterminer à ce stade à quel moment nous pourrons reprendre un fonctionnement normal".

Sur le plan des approvisionnements, Virbac s'attend à de possibles tensions à travers le monde sur la fourniture de certains composants, voire de certains produits, sur le deuxième trimestre avec une reprise "très graduelle" des fournisseurs chinois, tandis que la filiale indienne (3e filiale du groupe) qui s’approvisionne localement sera affectée par la situation du pays.

Des stocks de sécurité jusqu'en juin

Virbac précise disposer de stocks de sécurité sur ses principaux produits jusqu'à fin juin 2020, hormis pour les vaccins animaux de compagnie pour lesquels la production est temporairement arrêtée.

Dans ce contexte "nous anticipons à ce stade un repli de notre activité et de notre rentabilité au deuxième trimestre 2020, et très probablement également sur l’année 2020", indique le groupe. Fin 2019, peu avant le déclenchement de la crise sanitaire, le laboratoire vétérinaire anticipait pour 2020 une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 4% et 6% et une progression de sa marge d'Ebitda par rapport à l'année précédente. À ce stade, l'ampleur du repli est impossible à préciser compte tenu des incertitudes liées au nombre de pays touchés par les mesures de confinement, à la magnitude des impacts de ces mesures sur l'activité, à la durée de la progression de l’épidémie etc..

"Outre les mesures de gel de dépenses et d’investissements que nous avons initiées, les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises et le non versement de dividendes en 2020, nous disposons d’atouts pour faire face à cette crise, notamment une structure financière solide, aucune échéance de remboursement de dette significative sur 2020, une capacité de tirage sur nos lignes de crédit qui reste importante (~250 millions d'euros), et une trésorerie positive à fin mars de ~50 millions d'euros", assure toutefois Virbac. "Enfin, grâce à notre activité très diversifiée, notre implantation partout dans le monde (33 filiales et présence dans plus de 100 pays à travers des distributeurs), à nos équipes extrêmement engagées et solidaires, et à la stabilité de notre actionnariat, nous restons très confiants dans l’avenir".

